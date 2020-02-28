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Порошенко пришел в Госбюро расследований Украины на допрос

Порошенко пришел в Госбюро расследований Украины на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу самостоятельно пришел на допрос в Государственное бюро расследований, несмотря на решение суда о его принудительном приводе.

Порошенко не пришел на прошлый допрос в Госбюро расследований Украины. Адвокат объяснил это тем, что экс-президент находился за границей. После этого на сайте канала "112.Украина" была опубликована фотокопия судебного решения, согласно которому суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля. Порошенко пообещал прийти самостоятельно, передает ria.ru
"Мы, как я и обещал вчера, сегодня (в пятницу – ред.) пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признаки политического преследования", - сказал Порошенко перед тем, как зайти в здание. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

При этом он отметил, что пришел на допрос самостоятельно, без привода.

Адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что экс-президента в пятницу вызвали на допрос по делу, касающемуся назначения судей.

У здания ведомства сторонники Порошенко из его партии "Европейская солидарность" проводят митинг. Они высказывают поддержку бывшему главе государства.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах.

ria.ru
  • Сегодня, 12:43
  • DTV
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