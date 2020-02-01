Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 21 по 27 февраля на территории республики зарегистрировано 192 заявления и сообщения о преступлениях. По 147 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зафиксировано три грабежа и одно вымогательство (подозреваемые лица установлены), 37 краж (13 раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (раскрыты).

Сотрудниками органов внутренних дел разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 11 госдолжников, передает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 985 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 26 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено семь таких нарушителей, Рыбницкого – пять, Тирасполя и Дубоссарского района – по четыре, Бендер – три, Каменского района – два, Григориопольского – один.

С 21 по 27 февраля в республике зарегистрировано девять пожаров. Погибли два человека в Слободзейском районе: с. Кицканы (причина – неосторожность при курении) и с. Чобручи (причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового отопительного оборудования). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Народ говорит откуда узнают новости и каким СМИ доверяю ...
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Для души и сердца. Янни Хрисомаллис
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна