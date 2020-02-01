Выбивание ковров во дворах многоэтажек будет облагаться штрафами.
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства представило на обсуждение общественности Положение о санитарии и обеспечении чистоты в городе Кишинев. В нем специальным положением муниципальные власти предлагают запретить выбивание ковров на территории, прилегающей к многоквартирным домам, а также в других общественных местах столицы. Также рассматривается возможность убрать стойки для выбивания ковров и для сушки белья из общественных мест.
Как отметил глава ГУЖКХБ Ион Бурдюмов, люди должны понимать, что, выходя во двор с целью выбить ковер, они создают неудобства соседям. Пыль оседает на припаркованных автомобилях и на окнах домов. Кроме того, нехорошо, что пыль выбиваемых ковров вдыхают гуляющие во дворах родители и дети, передает bloknot-moldova.md.
Ион Бурдюмов также уточнил, что и раньше было запрещено выбивать ковры во дворах, но новое положение предусматривает и наказания. Так, за нарушение регламента жителям Кишинева грозит штраф от 900 до 1,8 тыс. леев.
Нехорошо, чтобы родитель, гуляющий во дворе с ребёнком, вдыхал пыль выбиваемых ковров, отмечает глава ГУЖКХБ. Что касается стоек для выбивания ковров, то эти конструкции сначала инвентаризируют, а затем демонтируют.