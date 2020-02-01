В 2019 году Приднестровье экспортировало сельхозпродукции на 135 миллионов долларов
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С 2017 года объём экспорта сельхозпродукции из Приднестровья в стоимостном выражении увеличился на 94%, а доля сельского хозяйства в ВВП возросла в 1,5 раза. Такие данные привёл министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета ПМР.
Он отметил, что 95% земель сельхозназначения закреплены за аграрными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 61% наделов занят зерновыми культурами, 35% – техническими, 3% – кормовыми и только на 1% выращиваются овощи. По словам Ефимия Коваля, в минувшем году раскорчевано в два раза больше площадей, чем в 2018-м, передает novostipmr.com.
Министр подчеркнул, что импульс развитию отдельных направлений агропромышленного комплекса дало льготное кредитование. Так, в республике стало больше садов. Из 2191 гектара 738 – это новые насаждения. В этом году планируется заложить ещё 400 гектаров. Производители сегодня отдают предпочтение косточковым культурам, так как они больше востребованы на рынках других государств, в частности Российской Федерации, сообщил Ефимий Коваль. Аграрии стали больше выращивать виноград, орех, ягодные культуры.
На 43,5% увеличилось производство овощей. Сегодня на одного жителя республики их приходится порядка 100 тонн. Но таких объёмов, по словам министра сельского хозяйства, недостаточно. Цель – производить в четыре раза больше. Главная проблема – в неразвитой системе орошения. В прошлом году поливом было охвачено порядка 13 тысяч гектаров. По словам Ефимия Коваля, двух миллионов рублей, ежегодно выделяемых на мелиорацию, хватает только на запуск системы. В то же время на ремонт только двух насосных станций – в Чобручах и Ташлыке – необходимо порядка 70 миллионов рублей.
Есть подвижки и в животноводстве. Производство молока за два года увеличилось на 2 тысячи тонн. По словам главы Минсельхозприроды, это произошло благодаря тому, что с 2017 года в два раза выросли закупочные цены на молоко. Кроме того, государство дотирует производителям стоимость каждого литра молока в размере одного рубля. 77% поголовья молочного скота приходится на частный сектор. Ефимий Коваль подчеркнул, что ситуацию постепенно надо менять: основная доля поголовья должна быть в общественном секторе. Сегодня их 2 тысячи, а необходимо порядка 10 тысяч голов. За три года животноводческие предприятия завезли в республику 300 коров. Все дело в стоимости как самих животных, так и их содержания. С этого года государство будет финансово помогать предпринимателям, закупающим нетелей. Уже есть заявка на приобретение 1112 голов, сказал глава Минсельхозприроды.
Отмечается рост и по производству мяса. Он составил 24,3%. Примерно на треть увеличились показатели по свинине и птице, отметил министр.
Благодаря поддержке государства в республике появились три современных холодильника, рассказал первым депутатам Ефимий Коваль.
Говоря о переработке плодоовощной продукции, он отметил, что в этой области есть куда стремиться. Оставшиеся в республике перерабатывающие предприятия нуждаются в техническом переоснащении, так как на сегодняшний день им сложно конкурировать с зарубежными производителями.
В ходе дискуссии первые депутаты отмечали, что приднестровским сельхозпредприятиям в условиях непризнанности республики достаточно сложно выйти на внешние рынки и быть конкурентоспособными. Есть вопросы политического характера, к примеру двойное оформление экспортируемых товаров.
Но есть проблемы, с которыми можно постараться справиться собственными силами, считают члены совещательного собрания. Это привлечение молодых кадров в сельское хозяйство, повышение покупательной способности населения, восстановление производства стеклотары, внедрение страхования в сельском хозяйстве. Эти и другие предложения первые депутаты планируют направить на рассмотрение президента и Правительства ПМР.