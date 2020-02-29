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В Канаде выявили коронавирус у мужчины, побывавшего в Египте

В Канаде выявили коронавирус у мужчины, побывавшего в Египте

Еще один случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в канадской провинции Онтарио, заболел пожилой мужчина, который недавно побывал в Египте, следует из заявления местного минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Египте ранее был выявлен лишь один случай заражения коронавирусом нового типа, передает ria.ru
Минздрав Онтарио отмечает, что в провинции было зафиксировано всего восемь случаев заражения COVID-19. Тесты трех первых заразившихся дважды показали негативный результат, они излечились от коронавируса.

"После прибытия в Торонто 20 февраля 2020 года, мужчина за 80, который ранее ездил в Египет, 27 февраля явился в неотложное отделение больницы общего профиля… Пациент находился на лечении в больнице, где применялись все соответствующие меры предосторожности, включая его изолирование на время прохождения тестов диагностики COVID-19. Мужчина, чувствовавший себя хорошо, был выписан в тот же день, и в соответствии с протоколами остается в добровольной изоляции и не выходит из дома", - говорится в релизе, размещенном на сайте правительства Онтарио.

Также отмечается, что во время своих поездок мужчина был в защитной маске.

Канадский телеканал CBC добавил, что на данный момент в стране зафиксировано 16 подтвержденных случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.

ria.ru
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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