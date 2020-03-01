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Власти Сингапура отказались от зарплаты ради премий врачам

Власти Сингапура отказались от зарплаты ради премий врачам

В Сингапуре президент, премьер-министр и члены правительства, а также ряд других чиновников отказались от одной месячной зарплаты. Вырученные деньги они намерены потратить на выплаты премий сотрудникам больниц и здравоохранительных учреждений, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

Об этом рассказал вице-премьер Хэн Сви Кит, передает ren.tv ссылаясь на ТАСС.

"Все те, кто находится на переднем крае противостояния вирусу, будут вознаграждены", - отметил он.

По его словам, месячный оклад не получит все высшее руководство Сингапура.

Самым оплачиваемым политиком является премьер-министр. Его оклад составляет около 125 тысяч долларов.

ren.tv
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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