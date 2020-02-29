Заседание рабочих групп по вопросам образования прошло в Тирасполе в офисе Миссии ОБСЕ в Молдове.
Делегацию Кишинева возглавляла государственный секретарь в области образования Наталья Грыу, координатор рабочей группы, передает moldpres.md
Эксперты обсудили результаты совместных инспекций, проведенных 21-22 августа 2019 года, чтобы оценить условия работы пяти учебных заведений с преподаванием на румынском языке, которые арендуют здания у местных структур и экономических агентов Приднестровского региона. Отмечалась необходимость соблюдения норм противопожарной безопасности в соответствии с рекомендациями профильных специалистов.
В то же время подтверждалась необходимость обеспечения школ Приднестровского региона с преподаванием на основе латинской графики подходящими помещениями для проведения образовательного процесса, в приоритетном порядке возвращения здания теоретического лицея "Эврика" г. Рыбница по ул. Гагарина, 14, а также предложение в г. Григориополе помещения для теоретического лицея им. Штефана чел Маре, потому что ученики и учителя должны ежедневно преодолевать расстояние около 24 км в с. Дороцкая.
Представители Тирасполя вновь затронули аспекты легализации дипломов об образовании, выданных в Приднестровье, в связи с чем эксперты с Правобережья изложили процедуры и шаги, которые необходимо предпринять в этом отношении, указав отличия от апостиля документов нейтрального образца.
Эксперты также обсудили другие аспекты сферы образования.
Следующее заседание рабочих групп состоится в Кишиневе.