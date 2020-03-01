Издательство, напечатавшее более 70 тысяч изъятых недавно учебников, намерено подать в суд на Министерство образования, культуры и исследований.
Они поступили в школы в конце прошлого года и были распределены учащимся после зимних каникул. Однако в начале недели Минобразования потребовало от директоров их изъятия. Сейчас для проведения уроков по нескольким предметам преподаватели пользуются дополнительными материалами и пособиями, сообщает publika.md
"В понедельник в теоретический лицей имени Иона Пеливана поступило уведомление об изъятии учебников "Наука" и "Обществознание" до завершения экспертизы, результаты которой нам должны сообщить", - рассказала библиотекарь лицея "Ион Пеливан" Лидия Которобай.
Решение министерства было принято после того, как экспертиза Национального агентства общественного здоровья показала, что в учебниках повышен уровень содержания свинца, а сами книги издают токсичный запах.
"Мы изъяли весь тираж. Учебники находятся на складах и в школьных библиотеках. Речь об учебниках для 10 и 11 класса, а также учебниках "Наука" для 2 класса. Что мы будем делать с ними дальше - пока не решили. Главное, что дети больше не контактируют с ними", - сообщил министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.
Директор издательства Анатолий Видрашку говорит, что запах объясняется спешкой при печати учебников и сейчас уже не чувствуется. По его словам, тираж был напечатан в Сербии и соответствует всем нормам качества и безопасности:
"Мы получили заказ на печать 19 ноября 2019 года, а через две недели должны были поставить учебники. Мы не могли их напечатать в другом месте, кроме как за границей. На этой типографии мы печатаем очень много наших книг, и в течение двух дней они прошли все таможенные процедуры".
Более того, Анатолий Видрашку обвиняет министра образования Корнелия Поповича в порочащей кампании, направленной против авторов и самого издательства: "Учебники были написаны румынскими авторами, и в этом вся причина. К сожалению, для господина министра всё, что является румынским, дурно пахнет. Мы подадим на Министерство просвещения в суд и уже подготовили иск. Мы также отправим наши учебники на экспертизу в международную независимую лабораторию".
Руководство издательства отправило открытое письмо премьер-министру с просьбой вмешаться в решение этого вопроса. Со своей стороны правительство поручило НЦБК проверить процедуру получения заказа, печати и распространения учебников.