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Молдавские вина на Mundus Vini взяли рекордное число медалей

Молдавские вина на Mundus Vini взяли рекордное число медалей

Молдавские вина были достойно представлены на престижном международном конкурсе "Mundus Vini 2020", который завершился в германском городе Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе. По общему числу полученных медалей отечественные вина заняли седьмое место, уступив только странам Западной Европы с давними традициями виноделия.

Золотыми и серебряными медалями был отмечен 72 образца вин из Молдовы. Это больше, чем у таких известных мировых экспортеров как Австралия — 69 медалей, ЮАР — 55, Греция — 51, Аргентина — 49 и Чили — 48, передает sputnik.md.

Из ближайших к Молдове стран были отмечены медалями вина из Грузии — 34 медали, Турции — 32, Армении — 20, Болгарии — 20, Румынии — 17, России — 14, Казахстана и Азербайджана — по две медали.

В списке медалистов Молдова уступила лишь лидерам виноделия и винного экспорта, который возглавила Италия с 645 медалями. За ней следуют Испания, Франция, Португалия, Германия и Австрия.

Лучшие вина из Молдовы
Золотые медали на конкурсе получили 35 молдавских вин, в том числе четыре игристых. A высший знак отличия, медаль Grand Gold, завоевали два вина: Saperavi (2017) от "Gitana Winery" и яловенский херес Armonios Reserva (1994).

Самым титулованным медалистом из молдавских виноделен стало предприятие Fautor (винзавод в селе Тигеч Леовского района). Их вина завоевали пять золотых медалей и три серебряных.

В тройку лидеров также вошли винодельни Purcari (три золотых медали и шесть серебряных) и Cricova – четыре золотых и две серебряных медали.

За ними следуют Vinăria din Vale, Chateau Varteli, Bostavan, Castel Mimi, Novak, Kazayak, Atu, Aurelius, Land of Basarabia и Suvorov.

По одной золотой медали получили вина от Apriori, Chateau Cristi, Dac, Perla Neagră, Rădăcini, Vinia Traian и Winetage. Серебряными медалями отметили вина AV Blend, Gogu Winery, Kvint, Leuntea Vin, Minis Terrios, Poiana, Sălcuța, Vinuri de Comrat.

Больше всех медалей получили вина из сорта Feteasca neagră — отмечены 16 вин от разных производителей. За ним следуют Saperavi и Cabernet Sauvignon.

В XXVI Международном винном конкурсе Mundus Vini были представлены 7500 образцов из 54 стран.


sputnik.md
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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