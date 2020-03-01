Ученица 12-ого класса одного из столичных лицеев Анастасия Гуцу провела неделю у родственников в Турине. Вернувшись домой, девочка посетила врача, и сдала анализы, чтобы удостовериться, что она здорова. Меры Анастасия предприняла все необходимые меры в связи с тем, что в Италии были подтверждены случаи заболевания COVID-19, сообщает kp.md ссылаясь на publika.md.
Анализы девочки были в порядке. Врач выдал ей справку. Но когда девочка пришла в лицей, родители ее одноклассников потребовали, чтобы ее оставили дома на 14-дневный карантин.
- Даже врач сказал, что это бессмысленная паника. Я пришла и предъявила, все что необходимо. Я вышла из всех групп и соцсетей, потому что у меня не было больше сил, в последние дни у меня болит все, и сердце, я вся дрожу, - говорит Анастасия Гуцу.
Родители девочки очень обеспокоены.
- У меня есть сообщения от родителей детей, которые предупреждают, что если мой ребенок придет в школу, их дети не придут. Почему такая паника? Хорошо, что она еще не больна. А если бы она заболела? Тогда какие меры предприняли бы эти дети? Какое поколение мы сейчас воспитываем? - спрашивает мама Насти.
Мы посетили лицей, где она учится, и встретились с одной из родительниц ее одноклассников.
- У меня - дети, семья, родители, я переживаю за всех. Я хочу, чтобы мой ребенок, имеющий право ходить в школу в обычном режиме, не пострадал от этой ситуации. Неужели это проблема - две недели оставаться дома?
Замдиректора учебного заведения повел себя агрессивно и даже сломал часть съемочного оборудования. А медсестра лицея подтвердила, что девочка принесла все необходимые справки: "Вчера она принесла справку из больницы Тома Чорбэ, от врача Светланы Смешной, о том, что она не была в контакте с зараженными лицами, и ей рекомендовано посещать коллектив".
Мы обратились по этому поводу и в Министерство здравоохранения. Они уточнили, что приказ о том, что все люди, вернувшиеся из зоны риска, обязаны провести в карантине 14 дней, был издан только 26 февраля, то есть спустя день после того, как девушка получила все необходимые медицинские справки. В этом случае, ей стоит сдать повторные анализы и взять больничный.
- Девочка должна оставаться под наблюдением врача, начиная с последнего дня, когда она подвергалась риску, то есть 14 дней отсчитывают не со дня обращения к медику, а с последнего дня, когда она подвергалась риску инфекции, - сообщила глава управления Министерства здравоохранения Даниела Дамашкан.
Сегодня Национальный центр общественного здоровья провел повторное заседание с руководством всех больниц страны, где было рассказано, какие меры стоит предпринимать в отношении граждан, вернувшихся в страну из зоны риска.