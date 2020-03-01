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Украинцы попросили Зеленского национализировать телеканалы олигархов

Украинцы попросили Зеленского национализировать телеканалы олигархов

На сайте украинского президента Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с просьбой отобрать у олигархов телеканалы и национализировать их, пишут «Известия».

«Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать», — говорится в документе, пишет gazeta.ru

Автор петиции, обращаясь от лица украинцев, заявил, что никто не хочет платить деньги олигархам и слушать ложь, которую в настоящее время показывают на телевидении.

Петиция была опубликована на сайте президента 28 февраля. Теперь, если она соберет за три месяца свыше 25 тысяч подписей жителей страны, то Зеленский, возможно, рассмотрит ее.

gazeta.ru
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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