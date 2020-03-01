Читать Есенина – опасно! В Петербурге разразился скандал. Учителю истории и обществознания Алексею Никитину пришлось уволиться из-за чтения «Исповеди хулигана» Сергея Есенина. Школьники засняли на видео урок, а их родители возмутились из-за нецензурных слов, передает телеканал «МИР 24».
- В эту синь даже умереть не жаль. Ну, так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь!
Алексей Никитин позволил себе лишнее – в эпилоге к есенинским строкам от себя добавил слово на букву «ж». Хулиганская выходка в духе Есенина оказалась фатальной: учитель истории стал безработным.
«Я произносил слово на букву «ж» в комментариях, играя, артистично, никакого злого умысла там не было вообще. Может быть, надо было стоять ровно и тихо говорить по бумажке тогда, наверное, всем было бы интереснее», – говорит учитель истории.
Профессиональное сообщество коллегу осудило. Причем не за слово из четырех букв, а за выбор произведения – восьмиклассникам такое слушать рановато.
«Я не понимаю, почему к творчеству Есенина, к циклу «Москва кабацкая», «Исповедь хулигана» он обратился с учениками 8 класса. Это не для детей написано. 8 класс – это еще абсолютные дети. Есенин изучается в школе в 11 классе, когда ребятам известна история появления этого цикла стихов», – отметила народный учитель Российской Федерации Майя Пильдес.
Писатель Илья Стогов в молодости тоже преподавал и тоже совершал «педагогические ошибки» – однажды признался ученикам, что прочел повесть Эдуарда Лимонова. На следующий день Стогова вызвали «на ковер», это было почти 30 лет назад.
«Сейчас хорошо, если этого парня просто уволят, а не какую-то статью возбудят, время изменилось, с одной стороны. С другой стороны, у меня трое детей, в том числе есть маленькие. Не знаю, как бы я отнесся, если бы моя девятилетняя дочка пришла из школы и сказала, что на уроке говорили слово «ж…па», – признался писатель Илья Стогов.
Творчество Сергея Есенина вызывало споры и при жизни поэта, его критиковали за метафоры, слог, смелую образность. И сейчас не все способны без купюр цитировать классика. - Не надо переходить на язык улицы, надо остаться в классическом литературном языке. В том числе и в школе.
- На фоне того, что происходит, это просто невинность. Когда они лупят друг друга на уроках, то слово «ж…па» ничего не значит.
- Все зависит от ситуации.
Сегодня благодаря публичности профессии и доступности гаджетов учителя оказались под микроскопом общественного надзора. Алексей Никитин был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Хотя всего лишь позволил себе слово, которое можно найти в толковом словаре Ожегова. Бывший педагог говорит, что в школу больше не вернется. Решил стать экскурсоводом. mir24.tv