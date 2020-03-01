Документ вступит в силу через 90 дней после завершения всех межгосударственных процедур, а это случится уже к лету этого года. Согласно соглашению, граждане каждой из стран смогут въезжать без виз и находиться на территории другой страны до 90 дней в течение каждых 180 дней. Безвизовый въезд возможен для любой цели поездки, в том числе туристической, деловой или транзита, сообщает Noi.md со ссылкой на bloknot-moldova.md/.
Парламент также ратифицировал соглашение об отмене виз в Индонезию для обладателей молдавских дипломатических и служебных паспортов.
По итогам 2019 года Молдова опустилась на три позиции в «Индексе паспортов», заняв 49 место в рейтинге. В январе 2019 года Молдова занимала в нем 46-е место, и нашим гражданам были открыты поездки без визы в 122 страны мира. В новом рейтинге, опубликованном в январе 2020, наша страна переместилась на 49 место. В настоящее время обладатели молдавского паспорта могут въезжать без виз в 76 стран мира, в 43 страны можно получить визу по прибытии, а для посещения 79 стран необходима полноценная виза. На Американском континенте безвизовыми для молдаван являются Панама, Перу и Чили, ряд островных государств Антильской гряды и Карибского бассейна, Французская Гвиана. А в Никарагуа и Боливию можно получить визу по прибытии. Noi.md