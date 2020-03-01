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Канду попросил Додона потребовать у РФ вывода армии из Приднестровья

Канду попросил Додона потребовать у РФ вывода армии из Приднестровья

Лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду попросил президента Республики Молдова Игоря Додона потребовать у России вывести армию и боеприпасы с левого берега Днестра.

Экс-спикер обвинил Игоря Додона в том, что до сих пор глава государства не действовал в интересах нашей страны, сообщает point.mdagora.md

«Мы просим президента Додона, который, согласно Конституции, является гарантом территориальной целостности государства, настоятельно потребовать у Российской Федерации немедленно вывести свою армию и боеприпасы с левого берега Днестра, которые незаконно дислоцируются на территории Республики Молдова в течение 28 лет! К сожалению, за четыре года работы он ни разу не сделал этого. Мы надеемся, что, хотя бы один раз он выступит и выскажет свое мнение в интересах Республики Молдова», - написал Канду на своей странице в Facebook.

Канду попросил Додона потребовать у РФ вывода армии из Приднестровья
point.md
  • Сегодня, 09:01
  • DTV
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