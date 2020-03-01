Водитель бендерского такси обратился в милицию с заявлением. Один из клиентов отказался оплачивать проезд и повредил автомобиль. Всё произошло днём 27 февраля.
Конфликт возник из-за того, что водитель во время движения пользовался навигатором. Это не понравилось пассажиру. Чтобы избежать дальнейшего развития инцидента, таксист высадил недовольного клиента. Обозлённый мужчина стал бить ногами по бамперу и двери авто. Механические повреждения специалисты оценили в 1800 рублей ПМР, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, 46-летнему жителю Бендер, может грозить крупный штраф (свыше 6000 рублей ПМР), обязательные или исправительные работы или даже до двух лет лишения свободы.