41-летняя женщина из Слатина, Румыния разыскивается полицией после того, как врачи сообщили, что она намерена вернуться в Италию, несмотря на то, что была изолирована дома.
Власти уведомили об этом случае пограничный контроль, сообщает point.md ссылаясь на tvrmoldova.md
По словам представителей Управления общественного здоровья уезда Олт, женщина сообщила семейному врачу, что она уезжает, несмотря на то, что ее поместили под изоляцию. Эпидемиологи позвонили ей и выяснили, что она направляется в аэропорт с намерением вернуться в Италию. По словам женщины, у нее не было симптомов характерных коронавирусной инфекции, поэтому она не понимала, почему должна находиться в изоляции дома.
Власти Румынии объявили ее в розыск и начали расследование.
К настоящему времени в Румынии было зарегистрировано 4 случая, когда, находящиеся в изоляции люди, покидали дом без согласия врачей.