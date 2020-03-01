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В республике смертность значительно превышает рождаемость

В республике смертность значительно превышает рождаемость

В новый год Приднестровская Молдавская Республика вошла примерно с теми же демографическими показателями, которыми сопровождался весь предыдущий год. По-прежнему в республике смертность значительно превышает рождаемость и наиболее частыми в структуре смертности являются инфаркт, рак и инсульт. Также остается положительной динамика внешней миграции, наблюдается миграционный прирост населения. Еще увеличилось количество браков и уменьшилось число разводов. Такая демографическая ситуация характеризует в Приднестровье первый месяц текущего года, передает newspmr.com.

Естественная убыль населения приостанавливает темп

Согласно официальным данным, по итогам за январь 2020 года, смертность в Приднестровье превышает рождаемость почти в два раза. Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за первый месяц текущего года составила 287 человек. В 2019 году естественная убыль населения за этот же период составляла 413 человек. Соответственно, по сравнению с январем предыдущего года, естественная убыль населения уменьшилась на 30,5%.

За отчетный период в республике родилось 318 человек, а умерло – 605 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, согласно данным Госстата ПМР. В январе 2019 года на территории Приднестровья родилось 315 человек, а умерло – 728 человек.

Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных увеличилось на 1,0%, а умерших, уменьшилось – на 16,9%. То есть естественное движение населения в ПМР (без миграционной составляющей) – это незначительный рост рождаемости и оптимистичная динамика со снижением смертности. При сохранении этого вектора на продолжительном временном промежутке, можно будет начать выражать осторожный оптимизм о выравнивании ситуации с демографической нестабильностью в Приднестровье, которая здесь фиксируется на протяжении долгих лет.

Несмотря на некоторое улучшение, в республике остается проблемой низкая рождаемость и высокая смертность. Главной причиной низкой рождаемости демографы обычно называют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность населения. К сожалению, всё это в полной мере соответствует действительности для Приднестровской Молдавской Республики.

За первый месяц 2020 года общее число родившихся по республике составило 318 человек, из них: в городской местности – 239 чел., в сельской местности – 79 чел. От общего числа новорожденных почти треть из Тирасполя – 101 чел. Следом расположились: Бендеры – 55 чел., Слободзейский район – 58 чел., Рыбницкий район – 43 чел., Григориопольский район – 26 чел., Дубоссарский район – 26 чел., Каменский район – 6 чел. и г. Днестровск – 3 человека.

Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 605 человек, из них: в городской местности – 391 чел., в сельской местности – 214 чел. Почти четверть погребенных приходится на Тирасполь – 160 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 105 чел., Бендеры – 118 чел., Рыбницкий район – 70 чел., Григориопольский район – 59 чел., Дубоссарский район – 48 чел., Каменский район – 35 чел. и Днестровск – 10 человек.

Коэффициент смертности (отношение смертности к рождаемости) хуже некуда в Каменском районе. В этом регионе Приднестровья уровень смертности превысил в январе 2020 года уровень рождаемости в 5,83 раза. В городе Днестровск с этим показателем также все очень плохо – 3,33. Далее в порядке уменьшения по неблагополучности следуют: Григориопольский район – 2,27; город Бендеры – 2,15; Дубоссарский район – 1,85; Слободзейский район – 1,81; Рыбницкий район – 1,63 и город Тирасполь – 1,58.

Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось число смертей от «отравлений, травм и убийств» увеличилась на 37,0%, от сосудистых поражений мозга – на 3,3%. В то же время, снизилась смертность от ишемической болезни сердца на 25,4%, от новообразований – на 21,9%, от болезней органов пищеварения – на 13,6%.

Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за январь 2020 года составила 2 человека. За январь 2019 года младенческая смертность отсутствовала. Обычно, основными причинами в структуре младенческой смертности являются врожденные аномалии и состояния, возникшие в перинатальном периоде.

Миграционный прирост удивляет

На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За январь 2020 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.

Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 314 человек В аналогичном периоде 2019 года прирост населения за счет внешней миграции составил 5 человек. Таким образом, за год скачок внешней миграции составил – в 112 раз, или 555 человек.

В течение первого месяца текущего года выехало за пределы Приднестровья 246 человек, а прибыло на постоянное место жительство в ПМР – 560 человек. В январе 2019 года эти параметры составили – 239 и 244 человека, соответственно. То есть, за год количество выезжающих увеличилось на 3%, а приезжающих – на 30%.

В чём заключает феномен «миграционного бума» в Приднестровье в 2019-м и 2020-м годах остается пока загадкой, и точно ответить никто не может. В основном называют: низкий возрастной порог выхода на пенсию, многочисленные социальные льготы, госпрограммы субсидирования граждан и бизнеса.

Семейная статистика не на высоте

За январь 2020 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано 258 бракоразводных процесса. Из них, количество брачных союзов составило 127 единиц и число разводов – 131 единица. В 2019-м – 120 и 133 регистрации, соответственно. То есть, по сравнению с январем 2019 года количество новых семейных ячеек возросло на 5,8%, а число распада семей уменьшилось – на 1,5%.

Несмотря на слегка улучшенную семейную статистику, обращает на себя внимание то, что за отчетный период количество выданных органами ЗАГСа свидетельств о заключении брачный союзов превосходит их количество о расторжении.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:30
  • DTV
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