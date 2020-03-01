Республиканский расчётный информационный центр (РРИЦ) разработал сервис для обмена информацией с предприятиями республики. Среди них организации, которые занимаются вывозом мусора, ЖЭУКи, ЖЭКи, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, некоторые индивидуальные предприниматели, три лифтовые компании, которые находятся в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Все они работают через специальный сервис обмена файлами, передает novostipmr.com.
«Это одна страница в интернете, на которую организации входят с помощью указания логина и пароля. На этой странице есть возможность получить информацию от РРИЦ в том объеме, который определён договором с организацией, и отправить информацию в РРИЦ», - рассказал начальник отдела информационных технологий ГУП «РРИЦ» Роман Панышев.
Расчётный информационный центр будет получать от организаций информацию по электронным счетам абонентов, статусам лицевых счетов, информацию о начислениях за оказанные услуги.
В свою очередь, от информационного центра организации могут получить сведения о собственниках адресных объектов, о количестве проживающих и прописанных, количестве льготников и др.
«Если организация присылает нам начисления за оплату услуг, соответственно, в обратную сторону от нас она получает информацию о квитанциях и о реестрах платежей», - добавил Роман Панышев.
Такой сервис позволяет унифицировать передаваемую информацию, получать только те данные, которые действительно необходимы для работы. Все организации взаимодействуют с единым источником информации. Им не нужно, как раньше, собирать данные из разных мест.