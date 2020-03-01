В Приднестровье могут снять санкцию в отношении призывников, которым потребуется по уважительной причине срочно выехать за пределы республики. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики. Авторами законодательной инициативы выступила группа приднестровских парламентариев.
Сегодня со дня призыва на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу до направления к месту прохождения службы, в порядке действующего законодательства, гражданин ПМР может быть временно ограничен в праве на выезд из Приднестровской Молдавской Республики до окончания военной или альтернативной гражданской службы, сообщает newspmr.com.
Предложенные парламентариями изменения предлагают ввести разовое разрешение на выезд гражданина из Приднестровья в период действия временного ограничения. При этом должно быть подтверждено наличии одного из следующих оснований:
- наличие у гражданина заболевания требующего прохождения лечения за пределами ПМР;
- тяжелая болезнь близких родственников гражданина, находящихся за пределами ПМР;
- смерть близких родственников гражданина, находящихся за пределами ПМР.
Документ предоставляет сутки на оформление разового разрешения на выезд из Приднестровской Молдавской Республики с указанием срока его действия, при наличии одного из вышеуказанных оснований и письменного заявления гражданина.
На завершающем этапе, соответствующие сведения будут направлены в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы миграции, и в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы защиты и охраны государственной границы.