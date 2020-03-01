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Минздрав заявил о коронавирусе в Украине

Минздрав заявил о коронавирусе в Украине

Коронавирус подтвердился у одного из четырех жителей Черновицкой области, которых проверяли на инфекцию.
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса, заявил во вторник, 3 марта, замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, сообщает korrespondent.net.

"Вчера я говорил, что у нас было четыре случая подозрения. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с контактными лицами. Контактных лиц немного, все они известны местным эпидемиологам", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что больной вернулся из Италии.

"Семья - это были мужчина и женщина - самоизолировались. И буквально через два дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о коронавирусной инфекции. Он по памятке самоизоляции обратился с консультацией к семейному врачу. 29 февраля поздно ночью появились симптомы, которые требовали дополнительной консультации в инфекционной больнице. Вызвали скорую помощь и больного доставили в госпитальную базу, которая была определена приказом управления здравоохранения Черновицкой области", - сообщил Ляшко.

Потом мужчину проверили на грипп, тесты оказались негативными.

У его жены болезни пока нет.

Ляшко заверил, что медицинская система оказалась готова к первому случаю коронавирусной болезни и работает в штатном режиме.

"Мы находимся все в той же фазе развития эпидемии, когда у нас регистрируются единичные случаи завозной коронаинфекции", - сказал замминистра.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Украину запретили ввоз животных из Китая.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:50
  • DTV
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