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Минсельхозприроды подготовит к изданию новую редакцию Красной книги ПМР

Минсельхозприроды подготовит к изданию новую редакцию Красной книги ПМР

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов планирует в этом году подготовить к изданию новую редакцию Красной книги ПМР. Об этом говорили на заседании коллегии ведомства.

Согласно нормам Международного союза охраны природы региональные и национальные красные книги должны обновляться примерно раз в десять лет. Первое издание приднестровского списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов вышло в свет в 2009 году, передает novostipmr.com.

Ожидается, что обновлённая Красная книга ПМР появится во втором полугодии.

Среди других природоохранных мероприятий, которые министерство наметило на 2020-й, – закладка трёх полезащитных полос и проведение зарыбления водоёмов.

Как отметила в своём докладе заместитель министра по природным ресурсам Людмила Пилькова, в прошлом году в 1,6 раза по сравнению с 2018-м увеличились объёмы зарыбления. Всего, по её словам, было выпущено порядка 11 миллионов 114 тысяч штук молоди промысловых видов рыб, или 39 647 килограммов. Кроме самого Минсельхозприроды, зарыблением занимались несколько организаций (в частности Молдавская ГРЭС и Бендерский речной порт), а также городские и районные общества охотников и рыболовов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:22
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