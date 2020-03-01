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В Молдове среднемесячная зарплата в 2019 году составила 7356 леев

В Молдове среднемесячная зарплата в 2019 году составила 7356 леев

В Молдове среднемесячная заработная плата по экономике в 2019 году составила 7356 леев. В номинальной стоимости заработная плата выше на 14,1%, по сравнению с 2018 годом.

В реальном выражении она выросла на 8,9%, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, передает point.md ссылаясь на ipn.md

В IV квартале прошлого года среднемесячная заработная плата составила 7813 леев. В бюджетной сфере - 6564 лея. В экономическом секторе - 8287 леев.

Самые высокие зарплаты имели те, кто работает в секторе информации и связи, финансовой и страховой деятельности, производства и поставок электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха. Средняя зарплата в этих секторах превышает 13 тысяч леев.

Самые низкие зарплаты регистрируются в области искусства, развлекательной и рекреационной деятельности, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, гостиничной деятельности и в общественном питании – чуть более пяти тысяч леев.

Фактический индекс зарплаты за четвертый квартал 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года (если разделить фактический индекс зарплаты по номиналу с индексом потребительских цен) составил 104,3%, или на 4,3% больше.

point.md
  • Сегодня, 09:28
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