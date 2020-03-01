3 марта в офисе Миссии ОБСЕ в городе Бендеры после более чем годичной паузы состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам борьбы с преступностью от Приднестровья и Республики Молдова.
Встреча была посвящена актуальным аспектам взаимодействия в правоохранительной сфере и реализации существующих обязательств в рамках переговорного процесса, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Отдельно приднестровской делегацией была затронута проблематика уголовных дел, а также конкретные случаи незаконного ареста граждан ПМР молдавскими силовыми структурами.
Приднестровская сторона констатирует излишнюю политизацию молдавской стороной вопросов, касающихся взаимодействия правоохранительных органов Приднестровья и Молдовы, отмечая, что отказ РМ от практической кооперации в данной сфере негативно сказывается на обеспечении законных прав и безопасности граждан двух республик. mid.gospmr.org