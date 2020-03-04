В Молдове мужчина, который разбил стеклянную дверь в здании правительства во время протестов ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, может быть приговорен к тюремному заключению.
Информацию для портала cotidianul.md подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, сообщает point.md.
На имя нарушителя было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
«Согласно законодательству, человеку, который разбил стеклянную дверь в правительстве, грозит от 3 до 7 лет тюрьмы», - сказала Наталья Стати.
Как сообщает noi.md человек, который разбил булавой стеклянную дверь Дома правительства РМ - Василий Синигур. Он заявил на канале Vocea Basarabiei, что увидел в здании исполнительного органа Игоря Смирнова.
«Кто-то из протестующих сказал мне, что Смирнов и Красносельский находятся в здании правительства. Я подошел ближе и увидел их обоих. Я быстро ориентируюсь в пространстве. Все произошло за несколько секунд. Игорь Смирнов был в полуметре от двери. Когда я хотел его ударить, он повернул назад. Предатели должны быть поставлены на место», – рассказал Василий Синигур.
В то же время он признал, что не является ветераном войны на Днестре.
Василий Синигур, ранее уже отмечался на нескольких протестных акциях. В 2018 году Синигур был задержан правоохранительными органами во время демонстрации 9 мая на Мемориальном комплексе "Вечность". В 2014 году он сделал надпись на советском памятнике перед Академией наук Молдовы, за что его оштрафовали.