Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2020 года в Приднестровской Молдавской Республике (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4 802 рубля, что на 344 рубля или 7,72% выше зарплаты годичной давности, передает newspmr.com.
ДНЕСТРОВСК Как и годом ранее наиболее высокооплачиваемым регионом республики является город Днестровск. Январская среднемесячная заработная плата днестровчан достигла отметки 6 393 рубля – 133,1% к среднереспубликанскому уровню.
В январе 2019 года данный показатель находился на уровне 5 683 рублей в месяц – 127,3% к среднереспубликанскому уровню.
За год оплата труда в Днестровске увеличилась на 12,7% или на 720 рублей – самая высокая прибавка (в рублях) по республике.
ТИРАСПОЛЬ Далее с заметным отставанием по уровню зарплат следует город Тирасполь. Среднемесячная заработная плата за январь 2020 года в столице ПМР составила 5 282 рубля – 110,0% к среднереспубликанскому уровню.
В январе 2019 года средняя зарплата в Тирасполе находилась на уровне 5 024 рубля в месяц – 112,7% к среднереспубликанскому уровню.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оплата труда в столице стала выше на 5,1%. Это 258 рублей в абсолютном выражении. РЫБНИЦКИЙ РАЙОН Еще один регион Приднестровья с оплатой труда выше среднереспубликанского уровня – г. Рыбница и Рыбницкий район. В январе 2020 года она составила 4 844 рубля. Это 100,9% от среднереспубликанского уровня.
Годом ранее средняя зарплата в Рыбницком районе находилась на уровне 4 405 рублей в месяц – 98,8% к среднереспубликанскому уровню.
За год оплата труда рыбничан увеличилась на 10,0%, что равнозначна прибавке в размере 439 рублей.
ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН Данный район открывает список регионов республики с уровнем оплаты труда ниже среднереспубликанского уровня. Средняя зарплата в г. Дубоссары и Дубоссарском районе в январе 2020 года составила 4 512 рублей – 94,0% к среднереспубликанскому уровню.
В январе 2019 года средняя зарплата в дубоссарцев находилась на уровне 4 144 рубля в месяц – 93,0% к среднереспубликанскому уровню.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оплата труда в Дубоссарском районе стала выше на 8,9%. Это 368 рублей в абсолютном выражении.
БЕНДЕРЫ Следующий регион ПМР с уровнем оплаты труда ниже среднереспубликанского уровня – город Бендеры. Здесь среднемесячная заработная плата за январь 2020 года составила 4 455 рублей. Это 92,8% от среднереспубликанского уровня.
Годом ранее средняя зарплата в Бендерах составляла 4 133 рубля в месяц – 92,7% к среднереспубликанскому уровню.
Соответственно, за год оплата труда бендерчан увеличилась на 7,8%. Прибавка в зарплате составила 322 рубля.
ГРИГОРИОПОЛЬСКИЙ РАЙОН Данный регион Приднестровья имеет в отчетном периоде самый высокий рост оплаты труда в процентном выражении и второй в абсолютном выражении. При этом зарплата здесь остается одной из самых низких в республике.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2020 года в г. Григориополь и Григориопольском районе составила 4 002 рубля – 83,3% к среднереспубликанскому уровню.
В январе 2019 года средняя зарплата в Григориопольском районе находилась на уровне 3 433 рубля в месяц – 77,0% к среднереспубликанскому уровню.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оплата труда в регионе стала выше на 16,6% – 569 рублей в абсолютном выражении.
КАМЕНСКИЙ РАЙОН Это еще один регион страны с оплатой труда выше среднереспубликанского уровня. В январе 2020 года она составила 3 783 рубля или 78,8% от среднереспубликанского уровня.
Годом ранее средняя зарплата в Каменском районе находилась на уровне 3 476 рублей в месяц – 78,0% к среднереспубликанскому уровню.
За год оплата труда каменчан увеличилась на 8,8%, что соответствует прибавке в размере 307 рублей.
СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН Южный район республики – самый низкооплачиваемый регион Приднестровья. Причем здесь в отчетном периоде зафиксирован самый низкий рост оплаты труда в абсолютном выражении и один из самых низких в процентном выражении.
В Слободзейском районе средняя зарплата в январе текущего года составила 3 639 рублей в месяц. Это 75,8% к среднереспубликанскому уровню.
В январе 2019 года среднемесячная зарплата в Слободзейском районе находилась на уровне 3 428 рублей – 76,9% к среднереспубликанскому уровню.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оплата труда в регионе стала выше на 6,2% – 211 рублей в абсолютном выражении.