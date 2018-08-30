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За последние 5 лет с берегов Днестра убрано около 2 тысяч кубометров мусора

За последние 5 лет с берегов Днестра убрано около 2 тысяч кубометров мусора

С 2013 года в республике проводится акция «Чистый берег» по очистке от бытового мусора прибрежной зоны Днестра.

Как отметила в докладе на сегодняшнем заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов заместитель руководителя ведомства Людмила Пилькова, с каждым годом число участников этой акции увеличивается, передает novostipmr.com.

В прошлом году к ней присоединились 2 349 человек. Ими было вынесено для последующей утилизации 326 кубометров мусора. В весовом выражении это 7,6 тонны.

Всего за последние пять лет, по словам замглавы Минсельхозприроды, в ходе акции «Чистый берег» было собрано около двух тысяч кубометров мусора.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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