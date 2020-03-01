Правительство выступило с инициативой о введении административной ответственности для владельцев транспортных средств на иностранных номерах, которые не смогут предоставить сотруднику госавтоинспекции подтверждение уплаты сбора-виньетки. Согласно текущей редакции Кодекса об административных правонарушениях, это штраф в размере 2 РУ МЗП (порядка 40 рублей). Соответствующий законопроект в режиме первого чтения обсудили депутаты парламентского комитета по экономике, передает novostipmr.com.
Авторы законопроекта считают предлагаемые изменения обоснованными ввиду того, что ежегодно в Приднестровье ввозится большое количество транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Так, в 2018 году их ввезено 39 466, а в первом полугодии 2019 года – 18 694. Для обеспечения безопасности дорожного движения необходим учет таких транспортных средств, который возможен в том числе при своевременной оплате владельцами сбора-виньетки, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Правительство также предлагает штрафовать за нарушение срока вывоза транспортных средств на иностранных номерах, если он превышает 180 дней, а также за операции, распоряжение и изменение состояния таких средств.