Накануне товарищеского матча между сборными Молдовы и России, который состоится 31 марта в Кишиневе, состоится еще одна игра. В ней примут участие легенды сборной Молдовы и России. Планируется, что за российскую сборную выступят игроки российской сборной и московского "Спартака" 90-х годов, сообщает kp.md ссылаясь на "Молдавский футбол".
Российская сборная прибудет в Кишинев 29 марта из Швеции, где до этого сыграет товарищеский матч со сборной этой страны.
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В перспективе подготовки к Лиге Наций сборная Молдовы проведет еще один товарищеский матч.
26 марта наша сборная сыграет с национальной командой Андорры. Матч состоится в Тирасполе на спорткомплексе "Шериф". Время проведения матча и информация о продаже билетов будут опубликованы позже.
Последний раз в Тирасполе национальная сборная Молдовы играла в 2013 году. Тогда команда, возглавляемая Ионом Карасом, обыграла сборную Кыргызстана (2:1), сообщает "Молдавский футбол".