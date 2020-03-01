Сократить сроки осуществления процедуры банкротства и ускорить погашение кредиторской задолженности. Такую инициативу правительства обсудили депутаты Комитета по экономической политике, бюджету и финансам. Глава комитета Олег Василатий пояснил, что в самом процессе банкротства принимают участие Арбитражный суд, кредиторы, управляющие и органы государственной власти, которые осуществляют контроль данной сферы деятельности. По разным причинам процедура банкротства может затянуться. Некоторые предприятия находятся в ней более 10 лет, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Любое банкротство – это неплатежи. Проблема неплатежей существует, и вопрос стоит в ее размерах. Ситуация с предприятиями-банкротами проводит к тому, что у нас есть неплатежи, которые негативно сказываются на состоянии всей экономики в целом», – отметил Олег Василатий.
Процедура банкротства будет упрощена и конкретизирована. Кроме этого, в законе пропишут требования к кредиторам, которые осуществляют деятельность по ликвидации, арбитражным управляющим и к исполнительным органам государственной власти. Также будут установлены рамки для арбитражных управляющих, связанные со сроком исполнения и ответственностью за неисполнение каких-либо процедур.
«Сама процедура банкротства должна стать не палочкой-выручалочкой для нерадивого собственника, а ее должны бояться. Должны бояться собственники предприятий, которые не выполняют условия контрактов. Чтобы данная процедура работала как превентивная мера к нерадивым плательщикам и работодателям», – подчеркнул Олег Василатий.
Григориопольский Совет народных депутатов как субъект права законодательной инициативы предложил более эффективно использовать государственное и муниципальное имущество, которое находится в процессе приватизации.
Комитет по экономической политике поддержал эту инициативу. По мнению Олега Василатия, процедура приватизации не должна нарушать хозяйственную деятельность данных предприятий.
«Если есть объект, который может быть временно сдан в аренду и приносить доход государственному предприятию либо акционерному обществу, это нужно использовать. В настоящее время есть законодательное ограничение на данную деятельность», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.
Рассмотренные комитетом проекты законов будут рекомендованы Верховному Совету для принятия в первом чтении. vspmr.org