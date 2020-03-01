Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу украинской таможни. По его словам, контрабанда в отрасли полностью не исчезла. Правительство Украины допустило потери государства только за два месяца на 16 млрд гривен.
Об этом он сказал во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады, передает segodnya.ua
"За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 млрд грн, из них 13 млрд грн – это провал поступлений от таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. Нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну", – сказал президент Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказывал ранее, сколько денег таможня передала в госбюджет за 2019 год. Он отметил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работала существенно эффективнее, чем в 2018 году при "крепких предшественниках".
А недавно таможня отчиталась о штрафах. В ведомстве отметили, что только в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил и заработала на этом миллионы.