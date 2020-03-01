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Украина хочет заключить долгосрочный контракт об импорте газа из США

Украина хочет заключить долгосрочный контракт об импорте газа из США

Контракт с США на 10 или 20 лет укрепит позиции Украины в переговорах с РФ, считает министр энергетики.
Украина планирует заключить контракт на поставки природного газа из США. Об этом заявил глава Минэнергетики Алексей Оржель в интервью УНИАН в среду, 4 марта, передает korrespondent.net .

США заинтересованы предложить портфель таких заказов, утверждает министр.

"Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт", - заявил Оржель.

Контракт будет не только геополитическим документом, но и обеспечит энергетическую безопасность, считает глава ведомства. В частности, договор укрепит позиции Украины на переговорах с Россией, так как у Украины "уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и в мире".

Реализовывать поставки газа из США планируют через инфраструктуру Польши, добавил Оржель, но не уточнил, о каких объемах закупки договариваются с США, отметив только, что они будут крупными.

Напомним, что ранее добыча газа в Украине резко упала после роста. За год в Украине добыли газа почти на 600 миллионов кубометров меньше. Падение в Укргаздобыче составило почти миллиард.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:27
  • DTV
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