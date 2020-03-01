Контракт с США на 10 или 20 лет укрепит позиции Украины в переговорах с РФ, считает министр энергетики. Украина планирует заключить контракт на поставки природного газа из США. Об этом заявил глава Минэнергетики Алексей Оржель в интервью УНИАН в среду, 4 марта, передает korrespondent.net .
США заинтересованы предложить портфель таких заказов, утверждает министр.
"Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт", - заявил Оржель.
Контракт будет не только геополитическим документом, но и обеспечит энергетическую безопасность, считает глава ведомства. В частности, договор укрепит позиции Украины на переговорах с Россией, так как у Украины "уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и в мире".
Реализовывать поставки газа из США планируют через инфраструктуру Польши, добавил Оржель, но не уточнил, о каких объемах закупки договариваются с США, отметив только, что они будут крупными.
Напомним, что ранее добыча газа в Украине резко упала после роста. За год в Украине добыли газа почти на 600 миллионов кубометров меньше. Падение в Укргаздобыче составило почти миллиард. korrespondent.net