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В Доме культуры села Протягайловка отремонтируют кровлю

В Доме культуры села Протягайловка отремонтируют кровлю

В прошлом году Дом культуры села Протягайловка попал в государственную целевую программу исполнения наказов избирателей. Из программы выделили 91,5 тысячу рублей. Эти средства израсходовали на замену окон, дверей, изготовление и установку на прилегающей территории скамеек. Также здание оборудовали пандусом.

До этого ремонт в ДК не проводили десятилетия. Дом культуры 1959 года постройки прошлой осенью отметил 60-летний юбилей. Здание по-прежнему нуждается в ремонте. Из-за протечки крыши потолки в ДК начали проседать, а стены постоянно приходится спасать от плесени, передает novostipmr.com.

В 2020 году ДК попал в программу Фонда капитальных вложений. Через несколько месяцев начнутся работы по ремонту кровли здания.

Сегодня из почти 600 детей, проживающих в Протягайловке, в учреждении воспитываются всего 50. По словам директора ДК Ольги Петровской, это связанно с тем, что из-за плохих условий для занятий родители предпочитают отдавать своих детей в кружки городских домов культуры.

«Состояние нашего ДК я бы с трудом назвала удовлетворительным. Тем не менее он позволяет нам пока здесь работать. Но в очень плачевном состоянии сцена, зрительный зал. Было бы хорошо сделать ремонт в кабинетах, где мы смогли бы открыть дополнительные кружки для детей и взрослых. Мы бы хотели возобновить привычку наших сельчан посещать Дом культуры», - сказала Ольга Петровская.

В сельском Доме культуры функционируют 4 кружка, 2 из которых носят звание «Образцовый». Один из них - Образцовый эстрадно-цирковой коллектив «Ровесник» - функционирует на базе ДК уже 55 лет. По словам режиссера коллектива Екатерины Хаченко, расшатанная сцена очень мешает заниматься и выступать юным циркачам.

«Хотелось бы, чтобы было нормальное покрытие, на котором детки бы не загоняли себе занозы, не спотыкались и не ломали пальчики. На сцене большие щели, дети даже уже привыкли и знают, где ямка, где дырочка, и избегают их», - пояснила Екатерина Харченко.

Руководство Дома культуры уже подготовило планы и объемы ремонтных работ, которые необходимо провести и в 2021 году. По предварительным сметам сумма реконструкции фасада, кабинетов, зрительного зала и сцены составит 2,5 млн рублей.
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
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