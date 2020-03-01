4 марта 2020 года, состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики. Основную повестку дня осветила председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая.
Глава Центризбиркома проинформировала об установлении для образования избирательных округов по выборам депутатов Верховного Совета ПМР VII созыва численности избирателей, зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской Республики, в количестве 412437 избирателей, а также о средней норме представительства в количестве 12498 избирателей., передает пресс-служба ЦИК ПМР.
Центральной избирательной комиссией проведена большая работа по определению схемы образования избирательных округов, во главу угла которой поставлено удобство избирателей и сохранение привычных мест для голосования.
Количество избирательных округов, согласно изменениям в Конституцию Приднестровья от 17 августа 2019 года о сокращении численности депутатского корпуса с 43 до 33, должно быть 33, то есть на 10 меньше.
Так, на территории города Бендеры будет сформировано 6 избирательных округов, в Григориопольском районе и городе Григориополь – 3, в Дубоссарском районе и городе Дубоссары – 2, в Каменском районе и городе Каменка – 2, в Рыбницком районе и городе Рыбница – 5, в Слободзейском районе и городе Слободзея – 6 и в городе Тирасполь – 9 избирательных округов.
Отметим, что в рамках городов и районов численность избирателей, приходящихся на один избирательный округ, стала более сбалансированной, а вес голоса избирателей, проживающих в одной административно-территориальной единице, теперь различается в минимальных пределах.
Схема образования избирательных округов по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва будут направлена для утверждения в Верховный Совет ПМР, а в трёхдневный период после её утверждения будет официально опубликована.
Также на заседании говорили о Дне молодого избирателя, проведение которого запланировано на 17 апреля 2020 года. Предусмотрен ряд мероприятий, которые будут организованы в рамках ДМИ.
Уже запущен конкурс творческих работ на лучшую разработку приглашения на выборы, который проводится с 17 февраля по 10 мая 2020 года включительно. Будут организованы и проведены лекции по основам избирательного права и тематические игры, посвященные выборам, для учащихся старших классов и студентов образовательных учреждений. Как отметила Елена Городецкая, в выборный год необходимо максимально привлечь внимание к избирательному процессу, особенно молодежи, провести и просветительские и информационные мероприятия с целью повышения явки избирателей.
В день открытых дверей в Центральной избирательной комиссии, гости смогут познакомиться с электоральным профилем избирателя, архивным фондом ЦИК ПМР, а также смогут посетить постоянно действующую экспозицию об истории выборов и референдумов в Приднестровской Молдавской Республике.
10 апреля 2020 года в стенах Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко будет организована дискуссионная площадка для молодежи на тему: «Электоральная активность молодёжи как один из основных факторов политической стабильности государства».К участию в дискуссии будут приглашены студенты, молодежные организации, научное сообщество.
Работа по организации Дня молодого избирателя будет проводиться совместно с Министерством просвещения ПМР, государственными администрациями городов, районов, территориальными и молодёжными избирательными комиссиями.
Торжественным моментом заседания было вручение удостоверений ЦИК ПМР новому составу комиссии.