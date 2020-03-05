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Найдена редкая книга о важных законах Вселенной

Найдена редкая книга о важных законах Вселенной

Во Франции обнаружили экземпляр первого издания фундаментального труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором описываются три важнейших закона классической механики, отображающие движение тел во Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает lenta.ru.

Редкая книга была найдена в библиотеке Феша города Аяччо на острове Корсика. Она является одной из первых копий работы XVII века, которые были опубликованы на латинском языке в 1687 году. Труд находился на верхних полках в главном зале. По словам сотрудников библиотеки, книгу удалось обнаружить благодаря изучению библиографического указателя Люсьена Бонапарта, основателя библиотеки и младшего брата Наполеона Бонапарта.

Оригинальные издания высоко ценятся коллекционерами. Один из экземпляров труда, написанного на латинском языке, был продан на аукционе «Кристис» за 3,7 миллиона долларов.

Это не первая находка в библиотеке Феша, так как несколько лет назад начался глубокий анализ ее фондов. В 2018 году было представлено издание Thesaurum Hyeroglyphicorum — исследовательской работы по египетским иероглифам, датируемой 1610 годом.

lenta.ru
  • Сегодня, 10:52
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