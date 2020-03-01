Этой ночью несколько главных улиц Кишинева были помыты. Об этом заявил примар Ион Чебан, разместивший видеозапись процесса.
«Мы начали. Вчера вечером несколько главных улиц были вымыты. Эта практика будет постепенно распространяться на другие улицы», - отметил Ион Чебан, сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
Напомним, что с 3 марта функционирует платформа eu.chisinau.md, благодаря которой жители столицы могут в режиме онлайн уведомлять муниципальные власти о проблемах в городе.
Помимо двух модулей, протестированных в декабре 2019 года, (освещение, светофоры и уборка мусора), на онлайн-платформу (в том числе и в мобильное приложение) были добавлены категории: несанкционированная торговля; несанкционированное строительство; дороги, ямы и дорожные знаки; бродячие собаки; парки, скверы и зеленые зоны.