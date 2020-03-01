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Минздрав совместно с Бендерским медколледжем организовали лекции о здоровом образе жизни в рамках Года здоровья

Минздрав совместно с Бендерским медколледжем организовали лекции о здоровом образе жизни в рамках Года здоровья

На первой встрече с бендерчанами говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и стрессоустойчивости. Следующая лекция пройдет 20 марта в 13 часов во Дворце детско-юношеского творчества.

Ишемическая болезнь, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия. С этими болезнями сейчас чаще всего обращаются в поликлинику. Именно они в большинстве случаев становятся причиной смерти. И, тем не менее, предотвратить их возможно. Но вот о мерах профилактики, знают далеко не все. Как сделать так, чтобы сердце работало без сбоев. Об этом рассказывали врачи, преподаватели Бендерского медколледжа. Они провели лекцию о здоровом образе жизни.

«Необратимыми факторами риска являются возраст (для женщин – свыше 65-ти лет, для мужчин – свыше 55-ти) и отягощенная наследственность. Остальные – обратимые: то, с чем мы можем бороться. Меры профилактики включают правильное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек», - отметила в интервью Бендерскому телевидению Валентина Кондукова, преподаватель медколледжа, bendery-ga.orgпресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

Стресс – еще одна причина сердечно-сосудистых и прочих заболеваний. Во время стресса сахар в крови повышается, сердцебиение учащается, увеличивается выброс адреналина, работа иммунной системы подавляется. Специалисты уверены, в небольших дозах он нас стимулирует, а в больших – убивает. Важно держать стресс под контролем. Лекарства известны всем – физкультура, прогулки на свежем воздухе, сон и общение с близкими людьми.

«Гормон окситоцин, мы называем его гормоном объятий, вырабатывается, когда мы обнимаемся, чувствуем поддержку близкого человека. Общение с такими людьми способствует его выработке, а значит, он начинает выполнять свои функции – восстанавливать организм», - рассказал врач-психиатр Александр Чеботарь.

По его словам, важно также то, как человек воспринимает стресс – если позитивно, то на организм он влияет положительно, и наоборот.

Здоровый образ жизни, занятия спортом, сбалансированное питание плюс положительные эмоции не оставят шансов никакому стрессу.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 11:01
  • DTV
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