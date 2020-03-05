Руководство Государственного таможенного комитета ПМР инициировало встречу с директорским корпусом отечественных предприятий, осуществляющих поставки товаров в Российскую Федерацию. По приглашению ГТК в ней приняли участие представители Министерства экономического развития ПМР и Торгово-промышленной палаты Приднестровья, сообщается на сайте ведомства.
Российская Федерация на протяжении ряда лет является основным торговым партнером ПМР. В 2019 году товарооборот с Россией составил 34% в общем объеме внешней торговли Приднестровья. Не удивительно, что для отечественных экономических агентов вопросы содействия внешнеэкономической деятельности являются одними из важных, в том числе в таможенной сфере.
Первый заместитель председателя ГТК ПМР Алексей Липовцев информировал производственников о взаимодействии, осуществляемом с Федеральной таможенной службой России, а также о требованиях, которые предъявляются таможенными органами РФ к товарам, следующим из Приднестровья.
В рамках встречи обсуждались вопросы логистики приднестровских товаропотоков в российском направлении. Кроме того, руководители предприятий получили информацию о новациях, которые появились в 2019 году в таможенной сфере Приднестровья и были направлены на либерализацию внешнеэкономической деятельности ПМР. При этом особое внимание было уделено развитию ведомственной программы «Электронная таможня», усовершенствованию норм Таможенного кодекса ПМР в части реализации процедур переработки, а также перспективам внесения изменений в Закон о таможенном тарифе, направленных на урегулирование порядка предоставления льгот.
Необходимо отметить, что современная стратегия законотворчества в таможенной сфере строится, в первую очередь, на тех предложениях, которые поступают от приднестровских производственников. В этом направлении уже многое сделано, и процесс совершенствования таможенного законодательства продолжается.
В ходе встречи руководители получили возможность задать вопросы представителям исполнительных органов власти и выразили благодарность за содействие в вопросах, связанных с продвижением отечественных товаров на зарубежные рынки.