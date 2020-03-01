В январе 2020 года в адрес физических лиц Приднестровья по системам быстрых денежных переводов поступило 7,09 миллиона в долларовом эквиваленте, что на 4,0% или $0,27 млн больше суммы средств, поступивших в республику в январе прошлого года.
В отчетном периоде количество участников рынка денежных переводов в ПМР не изменилось и было представлено шестью международными платёжными системами. Безусловным лидером остается российская система «Золотая Корона», полученные с её помощью переводы составили 3,07 млн в долларовом эквиваленте, или 43,4% от общего объёма входящих трансфертов. Далее следуют: международная система «Western Union» – $1,79 млн (25,3%), международная сеть «Contact» – $0,99 млн (14,0%), «Юнистрим» – $0,65 млн (9,2%), «MoneyGram» – $0,57 млн (8,0%) и «Blizko» – $3,05 тыс (0,04%), передает newspmr.com.
Наибольший объём осуществлённых в отчётном периоде транзакций был зарегистрирован из стран СНГ – $4,49 млн, или 63,4%. Частные трансферты из стран Европейского союза составили $1,16 млн, или 16,4%, из остальных стран – $1,44 млн, или 20,3% совокупного объёма ремитенций.
В валютной структуре входящих переводов превалировали операции в долларах США – 55,2% от всего объёма поступивших из-за рубежа средств. Удельный вес российского рубля зафиксирован на уровне 26,2%, евро – 18,5%. Объём операций, осуществлённых в молдавских леях, оценивался в 0,1%.
В январе текущего года денежные перечисления физических лиц из Приднестровья составили 2,21 миллиона в долларовом эквиваленте, что на 15,1% ($0,29 млн) больше аналогичного периода прошлого года.
Положительное сальдо личных денежных переводов за январь 2020 года составило 5,15 миллиона в долларовом эквиваленте. Наибольший нетто-приток зафиксирован по переводам из Российской Федерации – $3,10 млн (63,5% от общего объёма чистых трансфертов), Израиля – $0,72 млн (14,8%), Италии – $0,27 млн (5,5%) и Германии – $0,22 млн (4,4%).