Dnestr.TV

 
0

Структура денежных переводов

Структура денежных переводов

В январе 2020 года в адрес физических лиц Приднестровья по системам быстрых денежных переводов поступило 7,09 миллиона в долларовом эквиваленте, что на 4,0% или $0,27 млн больше суммы средств, поступивших в республику в январе прошлого года.

В отчетном периоде количество участников рынка денежных переводов в ПМР не изменилось и было представлено шестью международными платёжными системами. Безусловным лидером остается российская система «Золотая Корона», полученные с её помощью переводы составили 3,07 млн в долларовом эквиваленте, или 43,4% от общего объёма входящих трансфертов. Далее следуют: международная система «Western Union» – $1,79 млн (25,3%), международная сеть «Contact» – $0,99 млн (14,0%), «Юнистрим» – $0,65 млн (9,2%), «MoneyGram» – $0,57 млн (8,0%) и «Blizko» – $3,05 тыс (0,04%), передает newspmr.com.

Наибольший объём осуществлённых в отчётном периоде транзакций был зарегистрирован из стран СНГ – $4,49 млн, или 63,4%. Частные трансферты из стран Европейского союза составили $1,16 млн, или 16,4%, из остальных стран – $1,44 млн, или 20,3% совокупного объёма ремитенций.

В валютной структуре входящих переводов превалировали операции в долларах США – 55,2% от всего объёма поступивших из-за рубежа средств. Удельный вес российского рубля зафиксирован на уровне 26,2%, евро – 18,5%. Объём операций, осуществлённых в молдавских леях, оценивался в 0,1%.

В январе текущего года денежные перечисления физических лиц из Приднестровья составили 2,21 миллиона в долларовом эквиваленте, что на 15,1% ($0,29 млн) больше аналогичного периода прошлого года.

Положительное сальдо личных денежных переводов за январь 2020 года составило 5,15 миллиона в долларовом эквиваленте. Наибольший нетто-приток зафиксирован по переводам из Российской Федерации – $3,10 млн (63,5% от общего объёма чистых трансфертов), Израиля – $0,72 млн (14,8%), Италии – $0,27 млн (5,5%) и Германии – $0,22 млн (4,4%).

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерская крепость: результаты совместной работы
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна