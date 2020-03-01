В Тирасполь прибыл глава украинского посольства Марк Шевченко. Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в РМ он занимает с конца минувшего года. Дипломата принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Марка Шевченко представил Главе приднестровского государства Спецпредставитель Украины по вопросам молдо-приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский. С приднестровской стороны участие в рабочей дискуссии приняли Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, Специальный представитель Президента ПМР по вопросам взаимодействия с Украиной Владимир Смирнов и Посол по особым поручениям в ранге замминистра иностранных дел ПМР Руслан Слободенюк, сообщается на сайте Президента ПМР.
Приветствуя собеседников, Вадим Красносельский подчеркнул, что украинское направление является одним из приоритетных во внешней политике Приднестровья. Это объяснятся как территориальным соседством двух государств, так и историческими узами, связывающими их народы. Вадим Красносельский напомнил, что в Приднестровье проживает сто тысяч обладателей украинского гражданства, в полтора раза больше количество тех, кто считает себя соотечественниками украинцам. Глава государства говорил о родственных связях жителей, экономическом и гуманитарном взаимодействии двух стран, участии Украины в работе формата «Постоянного совещания…». Президент ПМР подчеркнул, что мнение украинских представителей, как участников переговорного процесса, ценно для приднестровцев.
Участники встречи обменялись информацией и мнениями по широкому спектру вопросов, имеющих отношение к приднестровско-украинскому взаимодействию и работе формата «5+2». Ознакомительная по формату встреча прошла в диалоговом ключе. Состоявшийся детальный разговор положил начало очередному этапу совместной деятельности руководства Приднестровья и украинского посольства, которую собеседники условились продолжать в рабочем порядке.