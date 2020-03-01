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В мае в Молдове с прилавков магазинов исчезнут табачные изделия

В мае в Молдове с прилавков магазинов исчезнут табачные изделия

В Молдове, депутаты фракции ПСРМ сообщили о завершении работы над регламентом о запрете визуализации и пропаганды курения
Закон вступит в силу, начиная с мая 2020 года, как сообщает депутат социалист Владимир Односталко.

Это станет возможным, благодаря четкому механизму внедрения этого регламента, которого не существовало до сих пор, сообщает kp.md.

- Как вы видели, очень многие начали этому противиться. Не со стороны правительства, а со стороны тех «лоббистов», которые не хотят, чтобы в нашем государстве работали механизмы по защите здорового образа жизни, в первую очередь, наших подростков. Эти варианты не пройдут! Не надо на нас давить, не надо к нам подходить с просьбой отозвать этот закон, - отметил Владимир Односталко.

Сигареты больше не будут мелькать перед глазами подростков, как приманка. По этому поводу многие взрослые люди тоже откажутся вредить своему здоровью.

kp.md
  • Сегодня, 13:45
  • DTV
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