В Приднестровье подобных винных производств совсем немного. Об истории семейного дела "КИСЛОВЪ", о производстве вина и его секретах одним из первых узнал народный сомелье и автор цикла «НеВинные радости» Евгений Зубов. Он организовал интересную встречу с производителем, который возродил семейные традиции и стал потомственным виноделом. Лекторий «ПереZAгрузка» стал площадкой, где можно было не только продегустировать крафтовое вино, но и из первых уст узнать увлекательную историю винодельни, нюансы и секреты выращивания винограда и рождения вина.