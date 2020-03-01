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В рейтинге стран по готовности к коронавирусу Молдова находится на 120 месте
Готовность Молдовы к возможным эпидемиям и пандемиям находится на низком уровне, поэтому в республике могут возникнуть трудности с реализацией плана защиты от возможной атаки коронавируса.
Специалисты составили рейтинг Global Health Security Index, в котором оценивали готовность стран к борьбе с эпидемиями, передает point.md.
Молдова получила всего 31,1 балл из 100, что определяется, как готовность ниже среднего уровня.
Армения, Латвия и Россия лучше всех постсоветских стран готовы к борьбе с эпидемиями. Хуже всего к эпидемиям подготовлены Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.
Молдова находится на 120 месте из 195 стран.
point.md
- Сегодня, 09:50
- DTV
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