В Молдове выявили первый случай заражения коронавирусом: заболевшая прибыла из Италии.
Как сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, коронавирус был выявлен у прибывшей в Кишинев в субботу, в 11:47 утра, рейсом из Милана. На момент госпитализации у 48-летней пациентки была повышенная температура и кашель – ее состояние медики оценили как тяжелое. Поскольку она страдает еще целым рядом заболеваний, врачи не надеются ее спасти, передает bloknot-moldova.md.
В течение прошедшей ночи государственные учреждения, в том числе полиция и медики, взаимодействовали с пассажирами рейса, которым прибыла заболевшая женщина, предпринимая все необходимое в строгом соответствии с требованиями и рекомендациями ВОЗ.
Сегодня, 8 марта, в 8:00 собирается экстренное заседание комиссии по общественному здравоохранению для обеспечения максимального уровня координации необходимых действий.
Премьер-министр Ион Кику отметил, что на пасхальные праздники в Молдову вернутся тысячи граждан и «все, кто прибудут из Италии, будут подвергаться мониторингу».
- Я обращаюсь к гражданам с просьбой проявить максимальную ответственность и соблюдать требования компетентных органов. В случае игнорирования/саботажа требований представителей государства, вы рискуете поставить под угрозу здоровье людей с соответствующими юридическими последствиями, - предупредил глава правительства.
48-летняя женщина прилетела из Италии. Как подтвердили в минздраве, она прилетела в субботу, 7 марта, в первой половине дня из Милана. Женщина находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали прямо из кишиневского аэропорта.
В данный момент Минздрав Молдовы сообщил, что вместе с Пограничной полицией и Национальным агентством общественного здоровья ведомство проводит сбор данных пассажиров, чтобы поместить их на карантин.
Между тем, выясняются ошеломляющие подробности случившегося. Оказывается, гражданка была госпитализирована в больницу Бергамо с симптомами, которые очень напоминают коронавирус. Однако, еще до установления точного диагноза итальянскими медиками, женщина… сбежала из медицинского учреждения, передает kp.md.
При посадке на самолет она никому не сказала, что плохо себя чувствует, но уже во время полета ее накрыло: дикий кашель, высокая температура, чихание и насморк. На вопросы пассажиров, почему она не обратилась к медикам в Италии, больная ответила, что у нее нет тамошней медицинской страховки, а на платное лечение нет денег. kp.md