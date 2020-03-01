Состоялась жеребьёвка команд-участниц Чемпионата Молдавии по футболу в Национальном Дивизионе.
В нынешнем чемпионате примут участие 9 команд: «Шериф», «Святой Георгий», «Петрокуб», «Динамо-Авто», «Милсами», «Сперанца», «Кодру», «Дачия-Буюкань», «Флорешть».
Они сыграют в три круга. Каждый тур одна команда будет пропускать. Последняя команда вылетает из турнира напрямую. Из Дивизиона А в Национальный Дивизион получат право перейти первые две команды, передает novostipmr.com.
В первом туре футбольный клуб «Шериф» сыграет гостевой матч против кишинёвской «Дачии-Буюкань». Матч состоится 14 марта, сообщает пресс-служба тираспольского клуба.
В других парах тура встретятся: ФК «Милсами» - ФК «Динамо-Авто»; ФК «Петрокуб» - ФК «Святой Георгий»; ФК «Флорешты» - ФК «Сперанца». «Кодру» тур пропускает.
Напомним, что в прошлом году ФК «Шериф» в 18-й раз завоевал титул чемпиона Молдавии.