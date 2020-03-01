Dnestr.TV

 
0

«Шериф» узнал первого соперника в Чемпионате Молдавии по футболу

«Шериф» узнал первого соперника в Чемпионате Молдавии по футболу

Состоялась жеребьёвка команд-участниц Чемпионата Молдавии по футболу в Национальном Дивизионе.

В нынешнем чемпионате примут участие 9 команд: «Шериф», «Святой Георгий», «Петрокуб», «Динамо-Авто», «Милсами», «Сперанца», «Кодру», «Дачия-Буюкань», «Флорешть».

Они сыграют в три круга. Каждый тур одна команда будет пропускать. Последняя команда вылетает из турнира напрямую. Из Дивизиона А в Национальный Дивизион получат право перейти первые две команды, передает novostipmr.com.

В первом туре футбольный клуб «Шериф» сыграет гостевой матч против кишинёвской «Дачии-Буюкань». Матч состоится 14 марта, сообщает пресс-служба тираспольского клуба.

В других парах тура встретятся: ФК «Милсами» - ФК «Динамо-Авто»; ФК «Петрокуб» - ФК «Святой Георгий»; ФК «Флорешты» - ФК «Сперанца». «Кодру» тур пропускает.

Напомним, что в прошлом году ФК «Шериф» в 18-й раз завоевал титул чемпиона Молдавии.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна