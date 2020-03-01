Dnestr.TV

 
0

Винный путь Молдовы включен в Культурные маршруты Совета Европы

Винный путь Молдовы включен в Культурные маршруты Совета Европы

Маршрут „Винный путь Молдовы” становится первым туристическим маршрутом Республики Молдова, зарегистрированным в „Iter Vitis – Les Chemins de la vigne”, культурном маршруте, сертифицированном Советом Европы.

Туристические маршруты включают три винодельческих региона с охраняемыми географическими указаниями: Кодру, Валул луй Трэйн, Штефан Водэ, с посещением 28 винных погребов, 12 винотек, 27 культурно-винодельческих мероприятий и десятка винно-гастрономических и развлекательных открытий, передает ipn.md

„Принадлежность Винного пути Молдовы к европейской сети культурных маршрутов - это успех винодельческой и туристической индустрии Молдовы, которая подтвердила свою известность. Тысячелетнее наследие, разнообразие виноградно-винодельческих традиций, уникальность подземных галерей и подлинность вин являются активами этого туристического продукта Молдовы, которого мы будем продвигать через сеть Iter Vitis как часть европейского культурного наследия для туристов в поисках новых туристических винных открытий, таких как Винный путь Молдовы”,- заявила менеджер программы Iter Vitis Эмануэла Пранке, цитируемая в пресс-релизе Национальной ассоциации принимающего и домашнего туризма.

„Вино Молдовы - символ европейской идентичности, основанный на обширной культуре, ценном винодельческом наследии и вековой эволюции, с которой было связано с древних времен и вино нашего региона. Свидетельством являются старые подвалы, народная культура вина, а также местные сорта, которые обеспечивают международное качество и признание. Благодаря открытию культурного наследия, гастрономии, сельской жизни и гостеприимства молдаван, Винный путь Молдовы становится конкурентным продуктом”, - отметила посол Республики Молдова в Совете Европы Корина Кэлугэру.

По словам министра сельского хозяйства и регионального развития Иона Пержу, развитие туризма является двигателем регионального развития, продвижения агропродовольственной продукции и устойчивого освоения окружающей среды и природных ресурсов с преимуществами для экономического роста населения. Иностранные туристы потратили в 2019 году в Молдове более 500 млн. долларов. И винный путь - визитная карточка страны.

Винный туризм в Молдове пользуется большой популярностью среди туристов, 60% из которых посетили хотя бы один винный завод. В то же время, для 43% из них винодельческое имущество Республики Молдова стало основной причиной, побудившей их посетить Молдову.

„Iter Vitis – Les chemins de la vigne” - это паневропейский туристический винный маршрут, который объединяет ландшафты и виноградарство 18 винодельческих государств.
ipn.md
  • Сегодня, 09:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • Мусоропроводам быть?
  • До лета Молдову могут посетить Владимир Путин и российс ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна