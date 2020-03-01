Маршрут „Винный путь Молдовы” становится первым туристическим маршрутом Республики Молдова, зарегистрированным в „Iter Vitis – Les Chemins de la vigne”, культурном маршруте, сертифицированном Советом Европы.
Туристические маршруты включают три винодельческих региона с охраняемыми географическими указаниями: Кодру, Валул луй Трэйн, Штефан Водэ, с посещением 28 винных погребов, 12 винотек, 27 культурно-винодельческих мероприятий и десятка винно-гастрономических и развлекательных открытий, передает ipn.md
„Принадлежность Винного пути Молдовы к европейской сети культурных маршрутов - это успех винодельческой и туристической индустрии Молдовы, которая подтвердила свою известность. Тысячелетнее наследие, разнообразие виноградно-винодельческих традиций, уникальность подземных галерей и подлинность вин являются активами этого туристического продукта Молдовы, которого мы будем продвигать через сеть Iter Vitis как часть европейского культурного наследия для туристов в поисках новых туристических винных открытий, таких как Винный путь Молдовы”,- заявила менеджер программы Iter Vitis Эмануэла Пранке, цитируемая в пресс-релизе Национальной ассоциации принимающего и домашнего туризма.
„Вино Молдовы - символ европейской идентичности, основанный на обширной культуре, ценном винодельческом наследии и вековой эволюции, с которой было связано с древних времен и вино нашего региона. Свидетельством являются старые подвалы, народная культура вина, а также местные сорта, которые обеспечивают международное качество и признание. Благодаря открытию культурного наследия, гастрономии, сельской жизни и гостеприимства молдаван, Винный путь Молдовы становится конкурентным продуктом”, - отметила посол Республики Молдова в Совете Европы Корина Кэлугэру.
По словам министра сельского хозяйства и регионального развития Иона Пержу, развитие туризма является двигателем регионального развития, продвижения агропродовольственной продукции и устойчивого освоения окружающей среды и природных ресурсов с преимуществами для экономического роста населения. Иностранные туристы потратили в 2019 году в Молдове более 500 млн. долларов. И винный путь - визитная карточка страны.
Винный туризм в Молдове пользуется большой популярностью среди туристов, 60% из которых посетили хотя бы один винный завод. В то же время, для 43% из них винодельческое имущество Республики Молдова стало основной причиной, побудившей их посетить Молдову.
„Iter Vitis – Les chemins de la vigne” - это паневропейский туристический винный маршрут, который объединяет ландшафты и виноградарство 18 винодельческих государств. ipn.md