Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый двадцатый зараженный, следует из статистической сводки.
В воскресенье число погибших в Италии резко выросло — до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных), передает ria.ru
На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%).
Наименьшая смертность среди неблагополучных по коронавирусу стран — в Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.
По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.
На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке — Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).
Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5).
Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте — Швеция (20,0), далее — Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).
В Японии зараженных только 3,9 на 1 миллион жителей, а в США — 1,4.