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Вблизи границ Молдовы произошло новое землетрясение

Вблизи границ Молдовы произошло новое землетрясение

В сейсмической зоне Вранча отмечались подземные толчки силой до 4,2 балла по шкале Рихтера. предыдущее землетрясение произошло всего две недели назад.

В сейсмической зоне Вранча вечером в воскресенье произошло новое землетрясение.

Подземные толчки были отмечены в Румынии вечером, в 20.24. Сила землетрясения оценивается в 4,2 балла, передает sputnik.md.

По сообщению Института исследований и разработок в области физики Земли Румынии, эпицентр землетрясения находился на глубине 131 километр.

Повышенная сейсмическая активность зафиксирована вблизи городов Брашов, Бакэу, Галац и Сибиу.

Предыдущее заметное землетрясение произошло в Румынии 23 февраля. Магнитуда составила 3,4, а очаг залегал на глубине 139 километров.

Толчки такой силы практически не ощущаются в Молдове.

Всего с начала года в Румынии зарегистрированы 43 землетрясения, 25 из которых - в феврале.

sputnik.md
  • Вчера, 09:20
  • DTV
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