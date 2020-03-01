7 марта из Италии прибыл самолёт, на борту которого находилась больная гражданка Молдовы. В медучреждении г. Кишинёва, куда она была госпитализирована, лабораторно подтвердили диагноз - коронавирус. С женщиной тем же рейсом самолёта летели 4 гражданина ПМР (один мужчина и три женщины).
Информация сразу поступила в Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Приднестровье, передает пресс-служба МВД ПМР. Сотрудниками координирующего органа были установлены данные и адреса граждан, которые попадают в зону риска. 8 марта милиционеры совместно с медиками МВД выехали на дом к каждому, провели профилактическую беседу, объяснили как себя вести в быту, настоятельно рекомендовали максимально ограничить круг общения, не покидать жилище и постоянно измерять температуру. Каждые 4 часа сотрудники медуправления министерства внутренних дел лично созваниваются с наблюдаемыми, уточняя их самочувствие. Данные граждане, в том числе ещё одна девушка, с которой успел пообщаться один из прибывших из Италии приднестровцев, будут находиться дома на карантине 14 дней.
Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сохранность здоровья граждан, на недопустимость распространения на территории республики коронавируса, а также расширения зоны риска заражения.