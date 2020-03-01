Dnestr.TV

 
0

Переходим на летнюю резину

Переходим на летнюю резину

В соответствии с Правилами дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта механические транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах механических транспортных средств и должны соответствовать требованиям ПДД. За нарушение данного требования законодательством Приднестровья предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 3 РУМЗП (55,2 рублей ПМР).

Таким образом, со 2 марта приднестровские автолюбители с полным правом и на законных основаниях могут сменить зимний комплект резины на летний, сообщает newspmr.com.

Госавтоинспекция Приднестровья напоминает, что смена резины, с точки зрения дорожной безопасности, – наиболее важный и ответственный момент. Летние и зимние шины отличаются протектором и свойствами резины. Зимняя резина более мягкая и не затвердевает на морозе, летняя резина более жесткая, позволяют создать оптимальное сцепление с покрытием дороги даже в самую жаркую погоду.

Можно ли ездить на зимней резине летом?

Правила дорожного движения ПМР не предусматривают обязательного использования зимней резины в летний период. Исходя из этого, автолюбители задаются вопросом: «Можно ли ездить на зимней резине летом?»

Многие ответят утвердительно, сославшись на то, что ничего особо страшного не случится, ведь не прилипнет же автомобиль к асфальту, в самом деле. К сожалению, такое мнение глубоко ошибочно и может быть даже опасным.

Зимняя резина совсем не рассчитана на эксплуатацию при температуре, превышающей +7°С. Уже при температуре чуть более +10°С автомобиль на руль реагирует вяло, при маневрах заносит, ко всему прочему еще и плохо разгоняется. Тормозной путь значительно удлиняется.

В условиях жары зимняя резина имеет свойство размягчаться, и даже небольшой камешек на дороге, совсем незаметный для летней шины, приводит к такой неприятной ситуации как разрыв шины.

Еще одна неприятность – увеличенный расход топлива. Использование зимней резины летом приводит к увеличению расхода топлива на 5-10 %, всесезонной резины – на 3%.

Завершающий фактор – это особенность износа зимней резины в условиях летней жары. Причем этот существенный фактор не ограничивается лишь «облысением» шин, но и повышенной деформацией протектора шин.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Вчера, 19:37
  • DTV
  • Просмотров: 42
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Мусоропроводам быть?

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Республике Молдова на национальном уровне объявлен " ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Народ говорит каким видит будущее Приднестровья
  • Бендерский политех выбрал свою "Мисс -2020"
  • Никакой электроники в спальне: Любой гаджет ближе, чем ...
  • Пушкинский бал гимназистов
  • Аппаратное Совещание Главы госадминистрации г. Бендеры
  • Дела Общественные: мы к людям - люди к нам
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Мусоропроводам быть?
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна