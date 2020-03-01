В соответствии с Правилами дорожного движения Приднестровской Молдавской Республики, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта механические транспортные средства должны быть оборудованы зимними шинами. При этом зимние шины устанавливаются на всех колесах механических транспортных средств и должны соответствовать требованиям ПДД. За нарушение данного требования законодательством Приднестровья предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 3 РУМЗП (55,2 рублей ПМР).
Таким образом, со 2 марта приднестровские автолюбители с полным правом и на законных основаниях могут сменить зимний комплект резины на летний, сообщает newspmr.com.
Госавтоинспекция Приднестровья напоминает, что смена резины, с точки зрения дорожной безопасности, – наиболее важный и ответственный момент. Летние и зимние шины отличаются протектором и свойствами резины. Зимняя резина более мягкая и не затвердевает на морозе, летняя резина более жесткая, позволяют создать оптимальное сцепление с покрытием дороги даже в самую жаркую погоду.
Можно ли ездить на зимней резине летом?
Правила дорожного движения ПМР не предусматривают обязательного использования зимней резины в летний период. Исходя из этого, автолюбители задаются вопросом: «Можно ли ездить на зимней резине летом?»
Многие ответят утвердительно, сославшись на то, что ничего особо страшного не случится, ведь не прилипнет же автомобиль к асфальту, в самом деле. К сожалению, такое мнение глубоко ошибочно и может быть даже опасным.
Зимняя резина совсем не рассчитана на эксплуатацию при температуре, превышающей +7°С. Уже при температуре чуть более +10°С автомобиль на руль реагирует вяло, при маневрах заносит, ко всему прочему еще и плохо разгоняется. Тормозной путь значительно удлиняется.
В условиях жары зимняя резина имеет свойство размягчаться, и даже небольшой камешек на дороге, совсем незаметный для летней шины, приводит к такой неприятной ситуации как разрыв шины.
Еще одна неприятность – увеличенный расход топлива. Использование зимней резины летом приводит к увеличению расхода топлива на 5-10 %, всесезонной резины – на 3%.
Завершающий фактор – это особенность износа зимней резины в условиях летней жары. Причем этот существенный фактор не ограничивается лишь «облысением» шин, но и повышенной деформацией протектора шин.