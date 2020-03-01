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Поправка к закону «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию»

Поправка к закону «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию»

С 20 марта 2020 года вступит в силу поправка к закону «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию». Поправка увеличивает период ухода за больным ребенком-инвалидом до 18-летнего возраста, в течении которого гражданам Приднестровья будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности, newspmr.com.

Изменение разработано в целях закрепления права застрахованного лица на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком и предусматривает повышение предельного возраста ребенка-инвалида с 14 до 18 лет, во время болезни которого в случае ухода застрахованному лицу выдаётся листок о нетрудоспособности и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

По расчетам Министерства здравоохранения ПМР, повышение с 14 до 18 лет предельного возраста ребенка-инвалида, во время болезни которого в случае ухода застрахованному гражданину выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, расходы бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР увеличатся приблизительно на 21 тысячу рублей в год. Данные средства были учтены при подготовке бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2020 год.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:41
  • DTV
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